"بوتين صديقي".. السجن لناشطة في لاتفيا بسبب دعمها لروسيا

حكمت محكمة بمدينة ريغا في لاتفيا على الناشطة يلينا كريل بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة دعم روسيا، بعد أن رفعت وعرضت علم روسيا الاتحادية.

ونقلت وكالة تاس الروسية، أن المحكمة اتهمت المرأة بـ "تبرير جرائم حرب علنا".

وكانت الناشطة شاركت بشكل دوري في مختلف المناسبات العامة، معربة عن دعمها لما تقوم به روسيا في أوكرانيا.

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وفي إحدى المرات علقت الناشطة العلم الروسي، وراية كتب عليها "بوتين صديقي" على نوافذ منزلها.

وكان حكم على المرأة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إلا أن النيابة العامة في لاتفيا استأنفت هذا الحكم، وفقا لموقع Delfi.

ويشار إلى أن سلطات لاتفيا اتخذت موقفا عدائيا تجاه العملية العسكرية الروسية الخاصة، وقامت بإرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وفي أبريل الماضي، وقعت الدولتان على اتفاق أمني ثنائي.