صحيفة: العالم أصبح مستعدا للحوار مع إيران بعد فوز بزشكيان

قالت صحيفة "اعتماد" الإيرانية إن العالم أصبح اليوم مستعدًا للحوار مع إيران، بعد فوز مرشح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي عقدت يوم الجمعة الماضي، على منافسه المتشدد سعيد جليلي.

ونقل موقع "إيران اينترنشنال" عن مقال نشرته الصحيفة للقائم بأعمال حزب "اعتماد ملي"، إسماعيل كرامي مقدم، اليوم الأحد، قوله إن العالم أصبح اليوم مستعدًا للتفاوض والحوار مع إيران، وعلى طهران استغلال هذه الفرصة بكل قوة لرفع العقوبات وإنهاء العزلة المفروضة على البلاد.

ولفت المقال إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تزيد على 2000 نوع، مطالبًا الحكومة الجديدة بأن تسلك طرق التفاهم والحوار مع العالم لإنهاء هذه العقوبات، بدلًا من الاعتماد على طرق معقدة من أجل الالتفاف عليها.

وشدد على أن العالم مستعد للتفاوض مع إيران في ظل التطورات المستجدة، وفوز مرشح إصلاحي أكثر عقلانية وواقعية في التعامل مع الملفات والقضايا الشائكة.

على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، دعا الكاتب الحكومة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمواجهة قضية حجب الإنترنت والقيود المفروضة على هذا القطاع.

وبشأن أزمة الحجاب والمضايقات على النساء، قال الكاتب إنه يجب على الحكومة الجديدة اعتماد طرق تثقيفية وتوعوية بدل اللجوء إلى الأساليب القهرية، منوهًا إلى أن هذه الإجراءات والسياسات يجب أن تتم في فترة الـ100يوم الأولى من رئاسة بزشكيان.