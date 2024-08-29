"إزالة العفن ".. ستارمر يحضّ الأوروبيين على محاربة "اليمين المتطرف"

حض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أحزاباً تقدمية في أوروبا، على توحيد الجهود لمكافحة الشعبوية واليمين المتطرف، قائلا: "أعتقد أن تحقيق النتائج والنزاهة، هما السبيل الأمثل للتعامل مع زيت ثعبان الشعبوية والقومية"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف ستارمر: "في الواقع مشروع أمل، لكن يجب أن يبدأ في النواحي الصعبة، وبأداء العمل الصعب المتمثل بإزالة العفن في المقام الأول".

وجاءت تصريحات ستارمر، من ألمانيا، حيث يتوقّع أن يحقق حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني المتطرف، مكاسب كبرى في انتخابات إقليمية ستجرى في ولايتين، الأحد، ما سيشكل نكسة للمستشار أولاف شولتس المنتمي إلى يسار الوسط، كما أعرب عن خشيته من صعود اليمين المتطرف في المملكة المتحدة،.

وقال ستارمر عقب اجتماع عقده مع شولتس في برلين: "إن لقلقي أسبابا عدة، يتّصل بعضها بما يحدث في المملكة المتحدة، وبعضها بما ترونه ما يحدث في بلدان أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا".

وأضاف ستارمر: "أعتقد أنه يجب رفع التحدي بالديمقراطية ومن خلال التقدميين، ويجب أن نجري نقاشا مشتركا حول ما يعنيه هذا الأمر في أوروبا وأبعد منها، وهو ما أتوق لمتابعته مع أحزاب تقدمية".

وحذّر ستارمر، من أن حكومته ستعرض في الخريف ميزانية "مؤلمة"، محمّلا مسؤوليتها للمحافظين الذين أوصلوا المالية العامة إلى وضعية خطرة.

وحاول ستارمر، إظهار بعض الإيجابية في برلين، إذ أصر على أنه على الرغم من أن الأمور ستسوء في بادئ الأمر، إلا أن البلاد ستكون في وضعية أفضل خلال خمس سنوات، في نهاية ولاية البرلمان الحالي.

وستارمر زعيم حزب العمال الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي أجريت مطلع الشهر الماضي، ملحقا هزيمة كبرى بالمحافظين، في فوز بات من النادر مؤخرا أن يحققه حزب أوروبي من يسار الوسط.

لكن الانتخابات شهدت أيضا حصد حزب الإصلاح المناهض للمهاجرين 14 بالمئة من الأصوات، وفي واحدة من أكبر نسب التمثيل لحزب بريطاني يميني متطرف في تاريخ البلاد.