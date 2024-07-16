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مسؤول أوروبي: ترشيح فانس "كارثة" لأوكرانيا

مسؤول أوروبي: ترشيح فانس "كارثة" لأوكرانيا
السيناتور الجمهوري جيمس فانس المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 6:36 ص

وصف مسؤول في الاتحاد الأوروبي اختيار السيناتور جيمس ديفيد  فانس مرشحا جمهوريا لمنصب نائب الرئيس الأمريكي بأنه يشكل "كارثة" لأوكرانيا، بحسب صحيفة "بوليتيكو".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد  ترامب أعلن ترشيح السيناتور عن ولاية أوهايو فانس لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فانس يعد من أشد المنتقدين للتمويل الإضافي لأوكرانيا، حيث عارض إرسال المزيد من الأموال إلى كييف.

وفي تصريحات سابقة اعتبر فانس أن "أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا وأن حزمة جديدة من المساعدات المالية لن تساعد كييف طالما أن كل الأموال المرسلة سابقا لم تفض إلى إنهاء الصراع".

وأكد أن "النظرية التي تفيد بأن أوكرانيا ستجبر روسيا على العودة إلى حدود عام 1991 هي أطروحة سخيفة، ولن يصدقها أحد".

ويرى فانس أن "أوكرانيا قد دمرت وظيفيا كدولة"، لافتا إلى أن "من مصلحة الولايات المتحدة أن تدرك أن أوكرانيا سوف تضطر إلى التنازل عن بعض الأراضي للروس".

وشدد السناتور الجمهوري على أن رأيه لم يتغير بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى التراجع، وعدم المشاركة "في جهود أوكرانيا لهزيمة روسيا".

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أوكرانياالاتحاد الأوروبي

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