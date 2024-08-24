فجّر دان نتنياهو، ابن عم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفاجآت حول علاقة الأخير بحركة حماس وميليشيا حزب الله، متهما إياه بإحباط صفقة الأسرى خوفا من انسحاب اليمين المتطرف من حكومته، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

واعتبر دان نتنياهو، بأن بنيامين يعمل باستمرار على تقويض الديمقراطية الإسرائيلية، من خلال تشريعات تضر باستقلال المحكمة العليا، لافتا إلى أنه منذ اندلاع الحرب عمل على تغيير القواعد التي تم استخدامها منذ عقود، مثل "تعيين القضاة".

وأشار إلى أن الشرطة تستخدم العنف ضد المتظاهرين وعائلات المختطفين والقتلى، والمطالبة بالولاء الشخصي لحراس البوابة الجدد، والهجوم المستمر على المستشار القانوني للحكومة"، مشددا على أن "نتنياهو يهمل ويدمر البلاد منذ سنوات أمنيا واقتصاديا".

وقال ابن عم نتنياهو، إن الأخير بنى حركة حماس لمدة 15 عاما باستخدام المال، وكذلك حزب الله من خلال منعه الهجوم عليها لسنوات، مبينا بأن رئيس الوزراء يسحق اقتصاد الدولة وقدرتها على تمويل تكاليف الحرب، عبر تحويل الأموال لأغراض غير متفق عليها.

وأكد بأن نتنياهو تخلى عن إجراءات الحادث في ميرون الذي قُتل فيه 45 شخصا، ولم يتحمل مسؤولية استنتاجات لجنة التحقيق الحكومية، لافتا كذلك إلى أنه حوّل الليكود من حزب ديمقراطي على مبادئ جابوتنسكي إلى مجموعة من "البلطجية والمجرمين".

وأضاف قائلا: "تخلى نتنياهو عن أمن إسرائيل من خلال إقناع الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي، دون فرض عقوبات كافية.. تخلى نتنياهو عن الضمان الاجتماعي لمواطني البلاد - حيث يعيش حوالي 31% منهم في حالة انعدام الأمن الغذائي".

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وتابع يقول: "نتنياهو وحكومته يتجاهلون محنة سكان الجنوب الذين تم التخلي عنهم وقتلهم وأفراد عائلات المختطفين، وينشرون السم ضد كل من له رأي مختلف".

وأردف بالقول: "إنه حقا لا يبالي بدمار البلد ولا بالمختطفين، والغرض من جميع أفعاله واحد، وهو تمديد حكمه إلى أجل غير مسمى، ورفض إنشاء لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى إضعاف الديمقراطية واندلاع الحرب".