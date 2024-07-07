ميلانشون: علينا الاعتراف بدولة فلسطين

قال زعيم حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلانشون، مساء الأحد،:"علينا الاعتراف بدولة فلسطين لأنه من بين الوسائل المتاحة لنا للضغط".

وتأتي تصريحات ميلانشون، بعد إعلان تقدم معسكره في الانتخابات التشريعية على معسكري ماكرون واليمين المتطرف.

من جهته، وجه رئيسة الكتلة النيابية لحزب فرنسا الأبية ماتيلد بانو، نفس الرسالة التي وجهها ميلانشون، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين "سنعترف بدولة فلسطين".

وتشير التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.

وطالب اليسار الراديكالي الفرنسي من رئيس الوزراء "المغادرة" مشيرا إلى أن على تحالف اليسار أن "يحكم"، في أول تصريح بعد المفاجأة المدوية.