رأى موقع "بلومبيرغ" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يُخطط لإنقاذ حملته الانتخابية التي يعتقد العديد من حلفائه أنها انتهت، ودخلت بالفعل دوامة الموت.

وعلى الرغم من هجمة المناشدات القلقة من زملائه الديمقراطيين للتنحي، يجتمع الرئيس بايدن في نهاية هذا الأسبوع مع كبار مساعديه السياسيين، بينما يخطط للعودة إلى مسار الحملة الانتخابية، في سعي أخير لإنقاذ محاولته لإعادة انتخابه.

وبحسب الموقع، اشتدت نداءات الديمقراطيين الضعفاء في مجلسي النواب والشيوخ لبايدن للخروج من السباق، بعد أن عُزِل الرئيس في منزله الشاطئي في ديلاوير، إثر ثبوت إصابته بفيروس كورونا، يوم الأربعاء.

وانضم السيناتور، شيرود براون، من ولاية أوهايو، وهو حليف قديم، إلى جوقة مؤلفة من نحو ثلاثين مشرّعًا ديمقراطيًّا يحثون بايدن على تعليق حملته.

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ويقول المقربون من الرئيس، إنّ تصميمه ازداد قوة في الأيام الأخيرة، على الرغم من مناشدات بعض كبار الشخصيات في حزبه. في حين لم يفعل ذلك الكثير لتهدئة الشائعات في واشنطن حول إعلان نهاية الأسبوع، والاقتراحات، حتى من حلفاء بايدن منذ فترة طويلة، بأن محاولة إعادة انتخابه قد دخلت في دوامة الموت.

وأضاف الموقع أنه وسط توقعات باقتراب النهاية، أصدر بايدن بيانًا تعهّد فيه بالعودة إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل.

وأخبرت نائبة الرئيس كامالا هاريس كبار المانحين الديمقراطيين أن الرئيس يحتفظ بطريقه نحو النصر.

وقالت رئيسة الحملة، جنيفر أومالي ديلون، في مقابلة تلفزيونية نادرة، إنّ بايدن "أكثر التزاما بالسير في حملته الانتخابية من أي وقت مضى".

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وأشار الموقع إلى أنّ الانقسام بين الديمقراطيين يتناقض بشكل صارخ مع المشاهد التي تكشّفت خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، إذ اتحد المنافسون السابقون في الحزب حول ترامب، الذي قبل الترشيح الجمهوري الرسمي لمنصب الرئيس.

وخلص موقع "بلومبيرغ" إلى أنّ بقاء بايدن مُخلصًا لمهامه الرئاسية لم يفعل شيئًا يُذكر لتهدئة المخاوف بين الديمقراطيين بشأن مدى قدرة الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا على خدمة فترة ولاية أخرى، مدتها أربع سنوات، علاوة على تنامي القلق من احتمال هزيمته، شبه المؤكدة، على يد الرئيس السابق دونالد ترامب.