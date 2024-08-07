تزايدت التحذيرات في بريطانيا من اتساع دائرة الاضطرابات وأعمال العنف، التي طالت المسلمين والمهاجرين، لتطال فئات أخرى من بينها اليهود.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن خبراء تحذيرهم من قيام "المنتديات اليمينية المتطرفة"، التي نظمت الاحتجاجات في البلاد، بالتحريض على العنف وتشجيع الهجمات المعادية للسامية ضد اليهود، كما فعلت مع المسلمين والأقليات المهاجرة.

وبحسب الصحيفة، حذر خبراء أمنيون من أن المساحات على الإنترنت التي تُسْتَخْدَم للتحريض وتنظيم أعمال الشغب التي يقودها اليمين المتطرف تحتوي على رسائل تشجع أتباعها على اعتبار الشعب اليهودي هدفًا أيضًا، بعد أن تم استهداف المسلمين سابقًا.

"النازيون الجدد"

وأشارت الصحيفة إلى "مزاعم" بأن أحد المنتديات، الذي كان أساسيًا في تنظيم الاحتجاج الأول الذي تحول إلى أعمال شغب يوم الثلاثاء الماضي في ساوثبورت، يُدار بشكل مشترك من قبل شخص يشتبه في أنه من النازيين الجدد، ويُعتقد أنه يقيم خارج المملكة المتحدة.

وأضافت أن هناك "مزاعم" أخرى بأن المشتبه به ذاته دعا في السابق إلى شن هجمات في الخارج على أماكن العبادة اليهودية، وفقًا لبحث أجرته مؤسسة متخصصة في الأمن المجتمعي.

ولفتت إلى أنه في العام الماضي تم إبلاغ الشرطة عنه بتهمة تشجيع معاداة السامية العنيفة.

اليمين المتطرف ينشر أكاذيب حول المسلمين وطالبي اللجوء لكسب المؤيدين. الغارديان

وذكرت الصحيفة أن مؤسسات أمنية تراقب عن كثب معاداة السامية في بريطانيا، وتحقق فيها وتقدم نصائح تتعلق بالسلامة لكافة المجتمعات الدينية. كما أنها تعمل بشكل وثيق مع الشرطة والجماعات الإسلامية واليهودية.

وبشكل عام، هناك خوف وتوتر متزايد بين المجتمعات التي تعرضت للهجوم بالفعل، حيث دعا المنظمون اليمينيون المتطرفون إلى استهداف 30 موقعًا على الأقل في جميع أنحاء إنجلترا هذا الأربعاء. ويرتبط بعضها بمواقع الهجرة واللجوء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين في التظاهرات وجهوا عنفهم تجاه الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم ليسوا من البيض أو البريطانيين.

وفي حين يزعم المنظمون أن التجمعات والتظاهرات هي احتجاج على الهجرة، فإن الشرطة تُصر على وجود نية عنيفة لإيذاء الأقليات وطالبي اللجوء جسديًا، وإتلاف الممتلكات والسرقة.

وقالت الصحيفة إن اليمين المتطرف البريطاني "يستخدم الدعاية التي تنشر الأكاذيب حول المسلمين وطالبي اللجوء لكسب المؤيدين".

وعلى الرغم من أن منتديات اليمين المتطرف أقل صخبًا في خطابها العام حول عداوتها التاريخية تجاه الشعب اليهودي، فإن مؤسسات أمن المجتمع تشعر الآن بالقلق من أن الخطاب المعادي للسامية السائد الآن في المنتديات اليمينية المتطرفة مرتبط بأعمال العنف التي شهدتها شوارع بريطانيا خلال الأسبوع الماضي.