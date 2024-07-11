ندد الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، بوعدٍ قطعه حلف شمال الأطلسي خلال قمة له بمنح العضوية لأوكرانيا، مبينا أن روسيا ينبغي أن تعمل على "اختفاء" أوكرانيا والحلف العسكري.

وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقل ميدفيديف باللغة الإنجليزية اقتباسا من إعلان الحلف خلال القمة المنعقدة في واشنطن هذا الأسبوع، جاء فيه: ن"سنواصل دعم أوكرانيا في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو الاندماج الكامل على الصعيدين الأوروبي والأطلسي، بما في ذلك نيل عضوية الحلف".

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وبحسب "رويترز"، كتب ميدفيديف بالروسية: "الاستنتاج واضح. يجب علينا أن نفعل كل شيء حتى ينتهي ’مسار أوكرانيا الذي لا رجعة فيه’ إلى حلف شمال الأطلسي إما باختفاء أوكرانيا أو اختفاء الحلف. أو حتى الأفضل اختفاء كليهما".

وأعاد ميدفيديف، الذي كان يُنظر إليه خلال ولايته الرئاسية بين عامي 2008 و2012 على أنه يميل إلى الحداثة ومؤيد للغرب، تقديم نفسه على أنه من أنصار النهج الصارم منذ بداية الحرب في أوكرانيا، التي تطلق عليها موسكو "العملية العسكرية الخاصة".

ويعود اتخاذ أي قرار بشأن استخدام الأسلحة النووية الروسية إلى الرئيس فلاديمير بوتين، لكن دبلوماسيين يقولون إن آراء ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تعطي مؤشرا على التفكير المتشدد بين قيادات الكرملين الذي يصور الحرب على أنها صراع وجودي مع الغرب.