اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، بمنشور على منصة إكس الملياردير إيلون ماسك وأصدقاءه الأثرياء بـ محاولة شراء الانتخابات الأميركية.

جاء منشور بايدن على المنصة، التي يمتلكها ماسك، بعد سلسلة خطوات متتالية بدا ميول ماسك واضحاً من خلالها إلى المرشح ترامب.

وبحسب الصحافة الأميركية يعتزم ماسك التبرع بمبلغ 45 مليون دولار شهريا لـ "لجنة العمل السياسي" التي تدعم حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعلان ماسك بعد محاولة اغتيال ترامب السبت رسميا دعمه الكامل للمرشح الجمهوري.

سلسة من الانتقادات العلنية وجهها ماسك للسياسات التي يتبعها بايدن بشأن الهجرة والسيارات الكهربائية.

ومنذ فترة طويلة انتقد ماسك السياسات الليبرالية في كاليفورنيا، وهدد بسحب إكس وشركاته الأخرى من الولاية بالعديد من المناسبات.

وغرد ماسك عبر منصة "إكس" في مارس/آذار، أن "بايدن مجرد دمية قاتمة.. كان يتحدث خارج الموضوع، لقد أُمر بأن يركع على ركبتيه متذللا".

وقبل أشهر أعلن ماسك أنه لن يتبرع لأي من المرشحين حتى لو كان التوجه اليميني لمنصته "إكس" ورسائله النارية ضد الديمقراطيين لم تترك أي مجال للشك بشأن ميوله السياسية.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال في مايو الماضي أن ترامب وماسك ناقشا إمكانية حصول الأخير على دور استشاري محتمل، إذا استعاد المرشح الجمهوري المفترض منصبه في البيت الأبيض.