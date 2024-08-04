دعا البابا فرنسيس الأحد، إلى ما أسماه "البحث عن الحقيقة" في فنزويلا، بعد إعلان فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة، في انتخابات لم تعترف المعارضة بنتيجتها، وشكّكت بها دول عدة.

كما حضّ البابا، البالغ 87 عاما، في كلمته أمام الحشود في ساحة القديس بطرس بعد صلاة التبشير، الأطراف كافة على تجنب العنف، داعيا إلى تسوية النزاعات من خلال الحوار والاهتمام بالمصالح الحقيقية للسكان، وليس مصالح الأحزاب".

ووجه البابا "نداء صادقا إلى الأطراف جميعها للبحث عن الحقيقة، وتجنب أي نوع من العنف، وحقنا للدماء"، مضيفا: "إن فنزويلا تمر "بوضع حرج".

وتأتي تعليقات البابا بعد أسبوع على الانتخابات في فنزويلا التي أعلن فيها رسميا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة، في نتيجة رفضتها المعارضة.

بينما تقول دول، منها الولايات المتحدة والأرجنتين، إن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الذي فاز فيها.

أخبار ذات علاقة واشنطن تعترف بغونزاليس فائزاً بانتخابات فنزويلا

كما حثت دول عديدة، بينها أوروبية كفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، على الشفافية، داعية السلطات إلى نشر النتائج المفصلة للأصوات.

وأسفرت الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات عن مقتل 11 مدنيا على الأقل، وفقا لجماعات حقوقية فنزويلية.