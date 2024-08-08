أعلن دونالد ترامب الخميس، أنه سينظم مؤتمرا صحافيا من مقر إقامته الفخم في مارالاغو بولاية فلوريدا، فيما تتقدم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في استطلاعات الرأي.

وكتب الجمهوري على شبكته "تروث سوشال"، "سأعقد مؤتمرا صحافيا عاما في الساعة 14,00 (18,00 ت غ) في مارالاغو ببالم بيتش. شكرا!".

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الوضع الذي وجد نفسه فيه كان مستبعدا قبل بضعة أسابيع، عندما تعرض الجمهوري لمحاولة اغتيال، ووحد حزبه خلفه، بحسب وكالة "فرانس برس".

لكن انسحاب جو بايدن في اللحظة الأخيرة ودخول كامالا هاريس نائبته، قائمة المرشحين أعاد خلط أوراق حملة انتخابية غير مسبوقة. وأخيرا المرشحة الديمقراطية هي التي تتقدم.

في استطلاعات الرأي تمكنت هاريس من تقليص الفارق مع الرئيس الجمهوري السابق، وحتى تقدمت عليه بعد تراجع جو بايدن. وجمع التبرعات آخذ في الارتفاع.

وبحسب الصحافة الأمريكية، فإن دونالد ترامب منزعج من هذا التقدم الديمقراطي الجديد والتغطية الإعلامية التي يحظى بها الحزب.

وقال ترامب لأحد المقربين منه خلال مكالمة هاتفية بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست "من غير العادل أن أكون هزمته، وأن أضطر الآن إلى أن أهزمها أيضا" في إشارة إلى جو بايدن وكامالا هاريس.

وأبدى جمهوريون وجهات مانحة قلقهم للرئيس السابق.

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وتتعثر حملته الانتخابية لا سيما بسبب جاي دي فانس الذي اختاره ليصبح نائبه إذا اُنْتُخِب.

وتراجعت شعبية السناتور البالغ من العمر 40 عاما في الأسابيع الأخيرة، بسبب عودة ظهور العديد من مقاطع الفيديو المثيرة للجدل.

وفي إحداها يسخر "من النساء التعيسات" في إشارة إلى الأشخاص الذين يختارون العيش دون شريك أو طفل. وسرعان ما انتقد العديد من الأمريكيين هذه التعليقات.