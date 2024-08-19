رفعت روسيا اليوم الاثنين، شكوى على ألمانيا، بشأن التحقيق الذي تجريه في تفجيرات خطوط أنابيب نورد ستريم التي وقعت في عام 2022، إثر فرار مشتبه فيه رئيس بالتفجير قبل اعتقاله في بولندا، بحسب "وكالة رويترز".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية الأسبوع الماضي، أن ممثلي الادعاء الألمان، خلصوا إلى أن مدرب غوص أوكرانيًّا، هو مشتبه فيه رئيس في التفجيرات، وأصدروا مذكرة اعتقال بحقه في بولندا.

وقال ممثلون للادعاء في بولندا لـ "رويترز": إن "بلادهم تلقت مذكرة الاعتقال الألمانية، لكن المشتبه فيه تمكن من مغادرة البلاد، لأن ألمانيا لم تدرج اسمه في قاعدة بيانات المطلوبين".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن "أوليغ تيابكين"، رئيس الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية قوله: إن "موسكو تعتقد أن التحقيق الألماني سيغلق دون إعلان المسؤولين عن التفجيرات".

وكانت خطوط أنابيب "نورد ستريم 1 و2"، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتنقل الغاز تحت بحر البلطيق، تعرضت للتصدع، نتيجة سلسلة من الانفجارات في سبتمبر / أيلول 2022، بعد أشهر من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.