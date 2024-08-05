أجرى قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مايكل كوريلا، الاثنين، مباحثات في إسرائيل، على وقع مخاوف من احتمال اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن موقع "واي نت" الإخباري العبري قوله، إن مايكل كوريلا وصل إلى إسرائيل الاثنين.

وأضاف الموقع أنه "التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لتنسيق النشاط الدفاعي ضد هجوم محتمل من إيران وحزب الله".

والاثنين، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر مطلعة لم يسمها أن واشنطن تعتقد أن الرد الإيراني على إسرائيل قد يبدأ خلال 24 ساعة أو 48 ساعة المقبلة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، اعتزامها نشر طائرات مقاتلة وسفن حربية إضافية في الشرق الأوسط.

وذكر الموقع العبري أن "كوريلا على اتصال مباشر وشريك مع رئيس الأركان هاليفي منذ بداية الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتابع: "وقد زار غرفة القيادة في وزارة الدفاع بتل أبيب قبل يوم من شن إيران هجوماً بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل، في أبريل/نيسان (الماضي)".

وزاد بأنه "عندما تم تشكيل تحالف مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى، جرى إحباط هذا الهجوم".

ومن المتوقع أن يزور كوريلا أيضا الأردن وبعض دول الخليج، وفق "أكسيوس".

وتعهدت الولايات المتحدة بمساعدة حليفتها إسرائيل في مواجهة رد إيران و"حزب الله" المرتقب.