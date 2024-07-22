أعادت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع قصير للمتنافسة السابقة على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، نيكي هايلي، حينما كانت تتنبأ بالفائز المحتمل في انتخابات الرئاسة.

وخلال مقطع الفيديو القصير، تقول هايلي، في تصريحاتها التي أدلت بها في يناير الماضي، عندما كانت تخوض سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري: "معظم الأمريكيين لا يريدون منافسة جديدة بين بايدن وترامب، والحزب الذي يحيل مرشحه البالغ 80 عامًا للتقاعد سيفوز بالانتخابات".

وأعيد تداول الفيديو في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، جو بايدن (81 عامًا)، بشكل مفاجئ الأحد، انسحابه من السباق وترشيح نائبته، كمالا هاريس.

وعقب انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، أعاد رواد منصات التواصل الاجتماعي الفيديو، وسط تساؤلات عما إذا كانت "نبوءة هايلي ستتحقق".

وكانت حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة أقرب منافس لمرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب (78 عامًا)، في سباق الجمهوريين، وهي تحظى بشعبية لدى الناخبين الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، وقد حصلت على أصوات لناخبين في سباق الحزب، حتى بعد خروجها من المنافسة.