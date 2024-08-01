رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، فقد أكدت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية وصول أول دفعة من مقاتلات "إف - 16" إلى أوكرانيا، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة".

وقالت "بلومبيرغ" إن أوكرانيا تلقت "عددًا صغيرًا" من المقاتلات المتطورة المصنوعة في الولايات المتحدة.

ولم تؤكد كييف رسميًّا تسلم الطائرات. ورفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، ديانا دافيتيان، التعليق. كما رفض المتحدثون باسم وزارة الدفاع الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي الرد على طلبات التعقيب.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادرها أنه ليس من الواضح ما إذا كان الطيارون الأوكرانيون، الذين تدربوا مع حلفائهم الغربيين على مدى الأشهر الماضية، سيكونون قادرين على استخدام الطائرات الحربية على الفور أم أن العملية ستستغرق وقتًا أطول.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن كييف تتوقع تسلم 79 طائرة "إف-16" من بلجيكا والدنمارك والنرويج وهولندا.

وأشارت "تلغراف" إلى أن هذه الطائرات الحربية الحديثة لم تستخدم إلا في "الدفاع الجوي" حتى الآن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع عن معارضته إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، العام الماضي، وذلك عقب مناشدات متكررة من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، والأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، في تصريح سابق، أنه من المتوقع أن تدافع طائرات "إف-16" عن القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية على المدى القصير، وأن تساعد في استعادة الأراضي "في المستقبل".

وأعرب مراقبون عن قلقهم من أن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من مدرجات الطائرات، لافتين إلى أن المتبقي منها لا يزال عرضة للهجمات الروسية.