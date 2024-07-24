قتلت امرأة في قصف روسي طال خيرسون في جنوب أوكرانيا خلال الليلة الماضية، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 17 من بين 23 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا.

ونقلت "رويترز" عن القوات الأوكرانية قولها، إن القوات الروسية استخدمت أيضًا صاروخين في هجومها الليلي على أوكرانيا.

وكتب قائد الإدارة العسكرية المحلية في خيرسون رومان مروتشكو، عبر "تلغرام"، "خلال الليل قصف الجيش الروسي منطقة دنيبرو في المدينة. ونتيجة الهجوم قتلت امرأة مولودة في العام 1947. وعثرت فرق الإسعاف على جثتها بين الأنقاض".

وغالبا ما تتعرض خيرسون الواقعة على ضفة نهر دنيبرو الذي يشكل خط الجبهة في هذه المنطقة، لقصف روسي. وتحتل روسيا جزءًا من هذه المنطقة، وقد أعلنت ضمها.

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كذلك، اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا باستهداف خاركيف ثاني مدن البلاد في الشمال الشرقي، صباح الأربعاء.

وقالت الشرطة المحلية إن الهجوم وقع قرابة الساعة الـ05,15 (الساعة الـ02,15 ت غ) وألحق أضرارًا في مبنى صناعي وفي آليات، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

وأوردت القوى الأمنية عبر "تلغرام" أن "مبنى سكنيًّا في منطقة نيميشليانسكي أصيب أيضًا. واندلع حريق" مشيرة إلى إرسال عناصر إلى موقع "هذه الضربات".

وأصيب شخصان في مالا دانليفكا في منطقة خاركيف خلال ضربة أصابت حظيرة حيوانات على ما ذكر حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وغالبًا ما تقصف القوات الروسية مدينة خاركيف. وقد أطلق الجيش الروسي في العاشر من أيار/مايو هجومًا بريًّا في هذه المنطقة صدته القوات الأوكرانية التي اضطرت إلى القيام بإعادة انتشار، وفق فرانس برس.