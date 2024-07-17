أعلن الملك تشارلز الثالث أن الحكومة البريطانية تريد "إعادة تحديد" علاقاتها مع "الشركاء الأوروبيين"، وذلك في "خطاب العرش" الذي يكشف من خلاله عن أول برنامج تشريعي لحكومة عمّالية خلال 15 عاماً، بعد الفوز الساحق الذي حقّقه حزب العمّال على المحافظين في الانتخابات التشريعية في الرابع من تموز/يوليو.

وفي الخطاب الذي تلاه الملك، قال رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر: "ستسعى حكومتي إلى إعادة تعريف العلاقات مع الشركاء الأوروبيين وستعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي"، وشدد على "دعم المملكة المتحدة الكامل" لأوكرانيا.

وفيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قال تشارلز إن الحكومة ملتزمة "بحل الدولتين بوجود إسرائيل في أمن وأمان بجانب دولة فلسطينية ذات سيادة وتتمتع بمقومات البقاء"