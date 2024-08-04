أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن إيران قامت بتسليح "منظمات إرهابية" في الشرق الأوسط، مبينًا "كمية غير قليلة من الأسلحة تصل من إيران للضفة الغربية".

وأشار هاغاري إلى أن تل أبيب حضرت خططًا واسعة للتنفيذ في لبنان ضد ميليشيا حزب الله، قائلًا اليوم الأحد في مؤتمر صحفي، "سنتصدى للإرهاب الإيراني في كل مكان، ووضعنا خططًا واسعة ومستعدون للتنفيذ".

وأشار هاغاري إلى استعداد إسرائيل للدفاع عن أراضيها في البر والجو والبحر، مضيفًا "نحن في جاهزية عالية جدًا على كل الجبهات".

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وأردف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "لا يوجد أي تغيير في إرشادات الجبهة الداخلية حتى الآن.. لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية ونحن متأهبون للدفاع جوًا وبرًا وبحرًا".

ووسط حالة تأهب كبرى تعيشها إسرائيل على وقع التهديدات الإيرانية، والتأكيدات بأن الرد قادم لا محالة، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن هناك عدة سيناريوهات حول طبيعة ذلك الرد.

وأحدثها ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم" التي قالت إن التقديرات تذهب إلى ترجيح احتمال أن تشن طهران هجومًا "غير مسبوق" عبر رشقات صاروخية "ضخمة".

بينما ذكرت هيئة البث العبرية أن حالة التأهب في أقصاها، خاصة مع توقعات بأن الرد الإيراني لن يستثني المعسكرات أو المواقع الاستراتيجية وسط إسرائيل.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية رجّحت خيار الرد المنسق عبر جبهات عدة، قائلة إن الرد الإيراني قد يأتي من جبهات: إيران واليمن وسوريا والعراق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين أن المرشد علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.