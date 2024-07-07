غياب اليمين المتطرف.. من هم نواب فرنسا الجدد في أقاليم ما وراء البحار؟

أظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية للانتخابات الفرنسية في أقاليم ما وراء البحار صعود 12 نائبًا منتخبًا، معظمهم من المنتهية ولايتهم، في حين لم يُنتخب أي نائب من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وبحسب النتائج المؤقتة لغوادلوب والمارتينيك وغويانا وسان بيير وميكلون وسان مارتن، فاز النواب المنتهية ولايتهم بجزء كبير من الدوائر الانتخابية.

وبعد ضمان 76 نائبًا مقاعدهم في قصر بوربون، بمن فيهم 3 من أقاليم ما وراء البحار خلال الجولة الأولى، تم انتخاب 12مرشحًا أيضًا، وفقًا للنتائج التي أُعْلِن عنها لبعض الإدارات الخارجية، اليوم الأحد 7 يوليو.

وخلال الجولة الأولى تم انتخاب 3 مرشحين، هم: إستيل يوسوفا في دائرة مايوت، وموراني فريبولت عن بولينيزيا، وميكايلي سيو في الدائرة الانتخابية واليس وفوتونا.

ووفق النتائج التي نشرتها صحيفة "لوموند" بالنسبة لغوادلوب، أُعِيد انتخاب جميع النواب المنتهية ولايتهم، وهم أوليفييه سيرفا وكريستيان بابتيست وماكس ماثياسين وإيلي كاليفر.

وبالنسبة للمارتينيك، تمت إعادة انتخاب 3 من النواب الأربعة المنتهية ولايتهم، فقد انتُخب جيوفاني ويليام ومارسيلين نادو، بينما فازت في الدائرة الثالثة بياتريس بيلاي على مرشح اليسار المنتهية ولايته جوني حجار، وفي الدائرة الرابعة يعود جان فيليب نيلور، المنتخب منذ عام 2012، إلى البرلمان لولاية رابعة.

وفي غيانا، أعيد انتخاب النائبين المنتهية ولايتهما، وهما جان فيكتور كاستور، وديفي ريماني، بعد انسحاب منافسته صوفي تشارلز.

وفي سان بيير وميكلون، أعيد انتخاب النائب اليميني المنتهية ولايته ستيفان لينورمان.

وفي سان مارتن وسان بارتيليمي، أعيد انتخاب مرشح حزب الحركة الديمقراطية، فرانتز غومبس، وفي كاليدونيا الجديدة، انتُخب النائب الوحيد المنتهية ولايته نيكولا ميتزدورف في الدائرة الانتخابية الأولى، وهو من الموالين لمعسكر ماكرون.

ولكن في الدائرة الثانية، انتُخب مرشح الاستقلال إيمانويل تجيباو، بنسبة 57٪ من الأصوات، متقدما على المرشح الموالي ألسيد بونجا.