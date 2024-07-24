أعلنت روسيا منع رئيس شركة تويوتا و12 آخرين من كبار الشخصيات في عالم الأعمال في اليابان من دخول أراضيها، ما حدا بطوكيو إلى تقديم احتجاج الأربعاء.

وتشمل قائمة الحظر التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، رئيس شركة تويوتا أكيو تويودا، ورئيس شركة راكوتين هيروشي ميكيتاني، ورئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية المدعومة من الحكومة أكيهيكو تاناكا.

وجاء في بيان الخارجية ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن القرار يأتي "ردًا على العقوبات المستمرة التي تفرضها اليابان على بلادنا فيما يتعلّق بالعملية العسكرية الخاصة"، وهو المصطلح الذي تطلقه موسكو على حربها لأوكرانيا.

ولم يوضح البيان سبب اختيار الشخصيات التي ضمتها القائمة ولم تشمل رؤساء شركات يابانية كبرى أخرى، مثل: ميتسوبيشي، وهوندا، وسوني.

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ودعمت اليابان بقوة الموقف الغربي حيال أوكرانيا، كما قدمت دعمًا ماليًا لكييف، وفرضت عقوبات على أفراد ومنظمات روسية.

وينص الدستور الياباني على الابتعاد عن النزاعات المسلحة، لكن طوكيو خففت، في كانون الأول/ديسمبر، القيود على تصدير الأسلحة لتسهيل بيع صواريخ باتريوت محلية الصنع إلى الولايات المتحدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تجديد المخزون الأمريكي من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية التي انخفضت بسبب الإمدادات المرسلة إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، الأربعاء، إن "الإجراءات التي أعلنتها روسيا هذه المرة ستقيّد النشاط المتكافئ للشركات اليابانية، وهي غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف أن طوكيو قدمت احتجاجًا، مشيرًا إلى أن "جميع عقوباتنا تنبع من الحرب الروسية لأوكرانيا التي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".