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ترامب يتوعد الصين برسوم جديدة ويعلن موقفه من حظر "تيك توك"

ترامب يتوعد الصين برسوم جديدة ويعلن موقفه من حظر "تيك توك"
دونالد ترامبالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 11:10 م

توعد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، الثلاثاء، الصين، بأنه في حال فاز بانتخابات الرئاسة المقبلة، سيفرض عليها مزيدا من الرسوم قد تصل إلى 100%.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، التي تشمل السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصُلب والألمنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.

وبحسب البيت الأبيض، تأتي هذه الإجراءات ردا على "إغراق الصين الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر بشكل مصطنع، ما يشكل تهديداً للمنافسة العادلة واستقرار السوق".

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كما أعلن ترامب في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" موقفه من حظر تطبيق "تيك توك"، قائلا إنه "لم يعد لديه خططا لحظر التطبيق الصيني".

وطالما بقي التطبيق الصيني، في مرمى نيران واشنطن، بزعم أنه يسمح للصين بالتجسس على مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة، الذين يصل عددهم الى 170 مليونا.

وحظرت إدارة ترامب التطبيق سابقا على خلفية مخاوف مرتبطة بالأمن القومي، إلا أن "تيك توك" تقدم بطلب استئناف وتمكن من تعليق القرار مؤقتا في 2020.

وفي أبريل الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانونا أقره الكونغرس، يفضي إلى حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة ما لم تقم الشركة الصينية المالكة "بايتدانس"، ببيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يوماً قابلة للتمديد لمدة 90 يوما فقط.

لكن التطبيق قدم في مطلع مايو، شكوى ضد الولايات المتحدة اعتبرا فيها أن "القانون الذي أقرّه الكونغرس ووقّعه بايدن غير دستوري".

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