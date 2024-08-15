أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس أنها ستجري مناظرتين تلفزيونيتين مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب، بينما سيتواجه المرشحان لمنصب نائب الرئيس مرة واحدة، في مسعى من الحملة لوضع حد للتجاذبات القائمة حول هذه القضية.

وكان المرشحان اتفقا على إجراء مناظرة واحدة في 10 أيلول/سبتمبر، وأخرى بين نائبيهما على بطاقة الترشح في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، لكن حملة ترامب كانت تدفع لإجراء مناظرتين أخريين في أيلول/سبتمبر، ومواجهة إضافية بين نائبي الرئيس.

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وقالت حملة هاريس في بيان إن "التناظر حول المناظرات قد انتهى. حملة دونالد ترامب قبلت اقتراحنا بإجراء ثلاث مناظرات، اثنتان رئاسيتان وواحدة لنائبي الرئيس".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن حملة ترامب رفضت التعليق على إعلان حملة هاريس.

وكانت شبكة "سي بي اس" ذكرت أنها عرضت 4 مناظرات محتملة لمنصب نائب الرئيس، في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.