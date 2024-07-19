اعتقلت الشرطة البنغلادشية، الجمعة، أحد كبار قادة حزب معارض في العاصمة دكا، على ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فاروق حسين لوكالة "فرانس برس"، عقب اضطرابات استمرت لأيام على مستوى البلاد وأوقعت قتلى.

وقال المتحدث إن روح الكبير رضوي من الحزب القومي البنغلادشي المعارض يواجه "مئات القضايا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب توقيفه.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الطلابية في بنغلادش ضد قوانين التوظيف في القطاع العام، في حين ارتفعت حصيلة القتلى إلى 39 على الأقل، مع فرض حجب "شبه كامل" على خدمة الإنترنت وفق مراقبين.

وأضرم طلاب بنغلادشيون النار في مقر التلفزيون الرسمي، الخميس، مع تصاعد التظاهرات، وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على مئات المتظاهرين الذين أجبروا شرطة مكافحة الشغب على التراجع والاحتماء في مقر تلفزيون "بي تي في" الرسمي في العاصمة دكا.

وأمرت حكومة الشيخة حسينة بإغلاق المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، بينما كثفت الشرطة جهودها لاستعادة النظام.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومتها بالهيمنة على مؤسسات الدولة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر القتل خارج نطاق القضاء لنشطاء المعارضة.