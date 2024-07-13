ميتا تعلن عن قرار هام بخصوص حسابات ترامب

قالت شركة ميتا إنها قررت رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستجرام في الأسابيع المقبلة.

وكانت ميتا قد علقت حسابي ترامب إلى أجل غير مسمى بعد إشادته بالأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير كانون الثاني 2021. وأعادت الشركة بعد ذلك الحسابين في أوائل عام 2023 قائلة إنها ستراقب منشورات ترامب تحسبا لاكتشاف المزيد من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى تعليق آخر لمدة تتراوح بين شهر وعامين.

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وقالت ميتا إن ترامب الذي سيخوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يخضع لمزيد من المراقبة.

وأضافت الشركة في منشور محدث "في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادرا على سماع المرشحين للرئاسة على نفس الأساس".

ولفترة طويلة، انتقد بعض خبراء وسائل التواصل الاجتماعي شركة ميتا وغيرها من المنصات لتقاعسها عن تعديل المحتوى السياسي بما في ذلك من المرشحين السياسيين.

وكان قد تم حظر حساب ترامب على منصة تويتر، إكس حاليا، في عام 2021. وأعاد الملياردير إيلون ماسك صاحب منصة إكس حساب ترامب بعد فترة وجيزة من الاستحواذ على الشركة في عام 2022 لكن ترامب لم ينشر سوى منشور واحد منذ ذلك الحين.