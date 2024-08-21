حذرت السلطات الروسية سكان المناطق الحدودية مع أوكرانيا، من استخدام تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف منع القوات الأوكرانية من جمع معلومات استخباراتية في أثناء توغلها في منطقة كورسك.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن وزارة الداخلية الروسية طلبت من سكان مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود، وكذلك أفراد الجيش والشرطة المتمركزين في المنطقة، الامتناع من استخدام "خدمات المواعدة عبر الإنترنت"، والانتباه إلى بث مقاطع الفيديو من مواقع حساسة.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن الوزارة الروسية قولها، في منشور على قناتها الرسمية على "تليغرام"، إن "العدو يستخدم بنشاط مثل هذه الموارد لجمع المعلومات"، داعية السكان إلى عدم فتح أي روابط في الرسائل الواردة من الغرباء، وعدم بث مقاطع فيديو من الطرق التي توجد بها مركبات عسكرية.

وحذرت السلطات الروسية مواطنيها من أن القوات الأوكرانية تتصل "بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة غير المحمية عن بعد، وتشاهد كل شيء، من الساحات الخاصة إلى الطرق والطرق السريعة ذات الأهمية الإستراتيجية".

ونصح ضباط الجيش والشرطة بإزالة العلامات الجغرافية جميعها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم؛ لأن "العدو يراقب الشبكات الاجتماعية في الوقت الفعلي من خلال هذه العلامات، ويكشف عن الموقع الفعلي للقوات العسكرية والأمنية".

وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، توغلت القوات الأوكرانية منطقة كورسك الروسية، في هجوم مفاجئ، وباتت تسيطر على مساحات من أراضي المنطقة.