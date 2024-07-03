أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، أن الجيش سيطر على منطقة نوفي في دونيتسك، شرقي كييف، بعد أن قتل 540 جنديًّا أوكرانيًّا، بحسب موقع "سبوتنيك".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن مجموعة الجنوب من القوات الروسية، "حررت" منطقة نوفي في منطقة تشاسوف يار في "جمهورية دونيتسك الشعبية" بالكامل.

وذكرت الوزارة أن "جيشها سيطر على القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فاسيوكوفكا وكالينينا وتشاسوف يار، كونستانتينوفكا، وكراسنوغوريفكا، ورايغورودوك، وفيسيولي غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 540 جنديًّا، إضافة إلى مركبات عسكرية وأسلحة.