أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في واشنطن.

وقال نتنياهو عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن اللقاء جرى، يوم الأربعاء، وبعد خطابه أمام الكونغرس.

وأضاف: "ناقشنا الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، واستكشفنا سبل التعاون التكنولوجي مع إسرائيل".

وكان ماسك الذي حضر خطاب نتنياهو تلبية لدعوة من الأخير، أعلن قبل أيام أنه ينوي التبرع بنحو 45 مليون دولار شهريًا لمجموعة تدعم حملة دونالد ترامب الرئاسية وتساهم فيها شخصيات أخرى في مجال التكنولوجيا. حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأنفق ماسك منذ بداية الحملة الانتخابية أكثر من 100 مليون دولار معظمها لصالح الجمهوريين.