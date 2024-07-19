قال تقرير أمريكي، إن الرئيس جو بايدن يشعر بالألم والخيانة بسبب تخلّي العديد من قادة وأعضاء الحزب الديمقراطي عنه، بينما يواجه أكبر أزمة في حياته السياسية، ورغم ذلك ما زال بايدن يتمسك حاليًا بترشحه.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، عن مصدرين مطلعين على تفكير الرئيس قولهما، إن بايدن يشعر بالغضب من الطريقة التي حاول بها الحزب الديمقراطي دفعه باتجاه الانسحاب من السباق الرئاسي.

وعبر العديد من قادة الحزب الديمقراطي في السر عن شكوكهم بشأن قدرة بايدن على الفوز بولاية ثانية أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، ومنهم الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي رغم حديثه عن فضائل نائبه السابق، لكن في السر لديه الكثير من الشكوك والمخاوف.

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وبينت الشبكة أن الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وكذلك رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي جميعهم ظلوا لأسابيع يستمعون لمخاوف أعضاء الحزب ونقلها لبايدن وحملته.

وفي العلن، قال الثلاثة إنهم يدعمون أي قرار يتخذه بايدن، لكن خلف الأبواب المغلقة، لم يطلبوا من الديمقراطيين في الكونغرس الوقوف خلف بايدن أو تقديم أي توجيهات بشأن ما يجب عليهم فعله، وفقًا للشبكة.

ومنذ أداء بايدن الكارثي خلال مناظرته مع المرشح الجمهوري ترامب، في الـ27 في شهر حزيران/يونيو الماضي، تزداد الضغوط عليه لا سيما من حلفائه الديمقراطيين لدفعه إلى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.

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وفي الأيام الأخيرة، حثه العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين على الانسحاب، خوفًا من هزيمة حزبهم في انتخابات المقررة في الـ5 من شهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي.

وذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" أن بيلوسي التي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير في الحزب لديمقراطي، قالت لجو بايدن مؤخرًا إنه قد "يقضي على حظوظ الديمقراطيين في الفوز" في الانتخابات التشريعية، مشيرة له إلى تراجع فرصه في استطلاعات للرأي.

كما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر تحدث إلى الرئيس و"شدد بقوة على أنه سيكون من الأفضل لبايدن وللحزب الديمقراطي وللبلاد أن ينسحب".