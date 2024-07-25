نددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الخميس، بما وصفتها بأنها "أعمال حقيرة من جانب متظاهرين غير وطنيين" في واشنطن.

وأحرق بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الأعلام الأمريكية، الأربعاء؛ احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة.

وقالت هاريس في بيان أصدره البيت الأبيض: "أندد بحرق العلم الأمريكي. هذا العلم هو رمز لمبادئنا العليا كأمة، ويمثل الوعد الأمريكي. لا ينبغي أبدا تدنيسه بهذه الطريقة"، وفقا لوكالة "رويترز".

أخبار ذات علاقة "كامالا هاريس".. المرشحة الديمقراطية التي أحبها اليهود وانتقدها الإسرائيليون

وتظاهر الآلاف في واشنطن الأربعاء للتنديد ببنيامين نتنياهو والمطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، بحسب "فرانس برس".

وتجمع المتظاهرون رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات، أمام مبنى الكابيتول داعين لوقف لإطلاق النار واعتقال نتنياهو فيما يسعى مدعون في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحقه.