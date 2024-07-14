بعد حادثة إطلاق النار.. ترامب يتلقى رسائل دعم دولية

بعد ساعات من حادثة إصابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإطلاق نار خلال تجمع انتخابي السبت في ولاية بنسلفانيا، بدأ يتلقى رسائل الدعم من زعماء وقادة عدة دول.

وقالت السلطات الأمريكية إن ترامب بخير بعد إصابته جراء الحادثة، مؤكدة مقتل مطلق النار وأحد الحضور في التجمع الانتخابي.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية "ندين كل أشكال العنف السياسي بأقوى العبارات ونرسل أطيب التمنيات للرئيس الأميركي السابق ترامب وعائلته".

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عبر إكس: "سارة وأنا مصدومان بالهجوم المرجح على الرئيس ترامب. نصلي من أجل سلامته وتعافيه السريع".

وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: "أفكاري وصلواتي مع الرئيس ترامب في هذه الساعات المظلمة".

فيما قالت رئيسة الهندوراس، زيومارا كاسترو: "العنف يولّد العنف. أنا آسفة لما يحصل في العملية الانتخابية بالولايات المتحدة، أتعاضد مع ترامب".

وفي وقت سابق، قال مراسل لشبكة سي إن إن، نقلا عن متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الأخير بخير والشرطة تحقق في واقعة إطلاق النار التي تعرض لها خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا السبت.

من جهتها نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن متحدث باسم حملة ترامب وعن جهاز الخدمة السرية أن ترامب تلقى الرعاية الطبي الملائمة وأنه "بخير".

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، السبت بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وعلى ما يبدو، فإن ترامب تعرض لجروح خلف أذنه اليمنى، تسببت بظهور الدماء على وجهه.



