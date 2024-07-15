خرجت للعلن تفاصيل محادثة بين المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، وطبيبه، لتقدم إجابات جديدة عن واقعة إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن طبيب ترامب قوله إن الرئيس السابق أخبره بأنه "لو تغيّر وضع الرصاصة سنتيمتراً واحداً لما كان على قيد الحياة"، موضحا أن التفاتة بسيطة من رأسه أبعدت عنه موتا شبه محتم.

وحسب "نيويورك تايمز"، فإن الرئيس الأمريكي السابق أخبر طبيبه، روني جاكسون، عبر الهاتف بعد ساعات قليلة من محاولة الاغتيال، أن "رسما بيانيا خلفه أنقذ حياته".

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وكان ترامب يلتفت ليشير إلى رسم بياني يعرض إحصائيات الهجرة غير الشرعية على شاشة على يمينه، وذلك قبل برهة من إطلاق النار عليه، موضحا أن تلك الالتفاتة البسيطة أنقذت حياته.

وأصيب ترامب في أذنه اليمنى بجرح بسيط، مضيفا: "تلك اللحظة (الالتفاتة البسيطة) على الأرجح أنقذت حياتي، لو لم أفعل ذلك لاخترقت الرصاصة رأسي مباشرة، وأصبحت في عداد الأموات". وفقا لما قاله ترامب لطبيبه.

وكان ترامب قد تعرض، السبت، لمحاولة اغتيال، بينما كان يلقي خطاباً أمام حشد من مؤيديه في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.