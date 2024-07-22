كان قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي مرشحا عن حزبه نتيجة 25 يوما تسارعت فيها الأحداث وتصاعدت الضغوط.

وفي 27 يونيو 2024، ظهر جو بايدن ضعيفًا للغاية بعد مناظرة فاشلة ضد خصمه الجمهوري دونالد ترامب، وفي 21 يوليو، انسحب من السباق الرئاسي المقرر إجراؤه في 5 نوفمبر، وبين التاريخ الأول والتاريخ الثاني قصة 25 يومًا أدت إلى سقوط الرئيس بايدن.

وخلال المناظرة بدا المرشح الديمقراطي في كثير من الأحيان مرتبكا، بينما فرض ترامب أسلوبه إلى حد كبير، ووفقاً لاستطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" لمتابعي المناظرة، كان الحكم واضحا: فقد رأى ثلثاهم أن دونالد ترامب فاز بالمباراة.

دعوات الانسحاب

وانتشرت منذ ذلك الحين ردود الفعل الغاضبة والدعوات للانسحاب من جانب "الديمقراطيين المجهولين" عبر الصحافة وهو ما مثل "بداية الذعر بالنسبة للديمقراطيين" وفق توصيف تقرير لإذاعة فرنسا الدولية.

وبعد المناظرة دعت هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية المرموقة، الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض. وكتب توماس فريدمان: "جو بايدن، الرجل الصالح والرئيس الجيد، ليس في وضع يسمح له بالترشح لإعادة انتخابه".

ويقول فريدمان، الذي يصف نفسه بـ "صديق" الرئيس الأميركي، إنه "بكى" عندما رأى الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاماً، المنهك أحياناً، يتعثر بالكلمات ويتلعثم لمدة 90 دقيقة أمام كاميرات "سي إن إن". لكن حتى ذلك الحين وعلى المستوى الرسمي يبقى الخط في صفوف الديمقراطيين هو دعم المرشح الثمانيني، ومن ثم فإن سيناريو الانسحاب بدا مستبعدا للغاية.

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وأقرّ جو بايدن، في اجتماع عقد في رالي بولاية نورث كارولينا في 28 يونيو 2024، قائلاً: "لا أتحدث بسهولة كما كنت من قبل، ولا أتناظر كما كنت من قبل" لكنه أضاف "لن أترشح مرة أخرى إذا لم أؤمن من كل قلبي ومن كل روحي أنني أستطيع القيام بهذه المهمة"، معرباً عن "نيته في الفوز" بهذه الولاية الجنوبية الشرقية المتنازع عليها.

ومع تقدم الوقت ارتفعت الأصوات الداعية إلى "مرشح آخر"، ودعا الممثل جورج كلوني الرئيس الأمريكي إلى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض في مقال نشر يوم 10 يوليو في صحيفة "نيويورك تايمز"، وقال "أنا أحب جو بايدن، لكننا بحاجة إلى مرشح جديد".

وفي اليوم نفسه، كانت نانسي بيلوسي من أوائل الشخصيات ذات الوزن الثقيل التي أبدت تحفظاتها بشأن الحفاظ على ترشيح جو بايدن. وأعلنت الرئيسة السابقة لمجلس النواب أن "الأمر متروك للرئيس ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه" في نوفمبر ضد سلفه الجمهوري دونالد ترامب، وأضافت: "نحن جميعا نشجعه على اتخاذ هذا القرار، لأن الوقت ينفد".

وفي اليوم التالي واجه جو بايدن اختبارا هائلا لترشحه للرئاسة: مؤتمر صحفي كبير بمناسبة اختتام قمة "الناتو"، كانت لحظة حاسمة بالنسبة لترشيح الرئيس الذي يجب أن يطمئن معسكره ويضع حداً للشكوك التي تتسع رقعتها.

قلق متزايد

لكن بايدن، بدلا من الطمأنة، زاد من حالة القلق، من خلال الخلط بين اسمي الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يصحح الوضع.

وبعد فترة وجيزة، تداولت الأوساط السياسية أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أعرب عن شكوكه بشأن "جدوى" ترشيح جو بايدن، واضطر الرئيس يوم الخميس 17 يوليو إلى وقف حملته الانتخابية مؤقتا؛ بسبب إصابته بفيروس "كورونا"، وفي اليوم نفسه، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن باراك أوباما، أخبر الأشخاص المقربين منه أنه يعتقد أن نائبه السابق يجب أن "يقيم جديًا مدى جدوى ترشيحه"؛ ما طرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التعليقات بمثابة الضربة القاضية لجو بايدن.

وأخيرًا، يوم الأحد 21 يوليو 2024 غير بايدن رأيه بشأن ترشحه، وفي حوالي الساعة 1:45 مساء يوم الأحد (5:45 مساءً بالتوقيت العالمي)، أخبر الرئيس موظفي حملته أنه "غير رأيه".

ووفقا لموقع بوليتيكو الإعلامي، فقد جاء اثنان من أقرب وأقدم مستشاريه لرؤيته مع استطلاعات رأي جديدة تظهر انهيار الدعم الشعبي النسبي له بالفعل، ويبدو أن جو بايدن اتخذ قراره مساء السبت قبل أن يعلنه يوم الأحد، بحسب قوله.