نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، أن يكون قد أعلن وفاة الاتفاق النووي مع القوى الدولية الكبرى، لكنه أكد صعوبة إحيائه.

وقال عراقجي في بيان نشرته وسائل إعلام محلية: "لم أعلن وفاة خطة العمل الشاملة المشتركة، بل قلت إنه لا يمكن إحياء الخطة بشكلها الحالي"، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير الإيراني: "لم أتكلم بهذه الطريقة، ولكن لا يمكن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشكلها الحالي، وبالتأكيد ستكون هناك أشكال أخرى من الاتفاق سنتبعها"، بحسب قوله.

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وعن احتمال الرد الإيراني على إسرائيل بشأن اغتيال إسماعيل هنية في طهران، قال عراقجي: "نحن على تنسيق كامل مع القوات المسلحة؛ لأن الدبلوماسية مكملة للميدان، والميدان مكمل للدبلوماسية".

وأضاف: "أنا أفكر فقط في المصالح الوطنية، وسنستخدم كل طاقتنا لدعم محور المقاومة والشعب الفلسطيني، خاصة غزة، وارتباطنا بمحور المقاومة هو رابط أساسي"، وفق تعبيره.

وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن، في وقت سابق، وضع شرط لإعادة العلاقات بين طهران والدول الأوروبية.

وقال عراقجي، في مقابلة مع وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إن "وزارة الخارجية الإيرانية ستسعى لإدارة التوترات مع واشنطن، وإعادة بناء العلاقات مع الدول الأوروبية كخطوة حاسمة في اتجاه رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران".