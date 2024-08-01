نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، عن مسؤولين بالبنتاغون ـ لم تذكر أسماءهم ـ، أن "خالد شيخ محمد"، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر \ أيلول، واثنين من المعتقلين الآخرين معه في سجن "غوانتانامو"، وافقوا على الاعتراف بـ "الذنب"، مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد، بدلا من الإعدام.

وذكرت الصحيفة، أن مسؤولا كبيرا في البنتاغون وافق على الاتفاق الذي يقضي باعتراف خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، بالذنب، مقابل عدم الحكم عليهم بالإعدام.

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وذكرت الصحيفة أن المدعي العام الرئيسي "آرون روج"، قال في رسالة إلى أفراد أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر \ أيلول "في مقابل إلغاء احتمال توقيع عقوبة الإعدام، وافق المتهمون الثلاثة على الاعتراف بالذنب في جميع الجرائم المنسوبة إليهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصا كما هو المدرج في لائحة الاتهام".

وأضافت الصحيفة:إن الرسالة جاء فيها أن الثلاثة يمكنهم تقديم إقرارهم بالذنب في جلسة علنية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأصدر البنتاغون بيانا، قال فيه: إن المدعين توصلوا إلى اتفاقات بالإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، دون الكشف عن شروط هذه الاتفاقات.

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والمتهمون الثلاثة محتجزون منذ 2003، وكان خالد شيخ محمد من أعضاء تنظيم القاعدة وتتهمه الولايات المتحدة أنه المخطط الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر \ أيلول، على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون على أطراف واشنطن.









