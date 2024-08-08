لم تقتصر معركة السباق إلى البيت الأبيض على المرشح الجمهوري الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس التي صعدت مؤخراً بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بل امتدت لمنصب نائب الرئيس، وبدت حامية الوطيس بوصولها لساحة قتال جديدة وسط اتهامات متبادلة بين المرشحين حول الخدمة العسكرية و"سرقة الشرف".

ودار الجدل بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس حول قضية الخدمة العسكرية، حيث وجّه السيناتور جيه دي فانس، مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، انتقادات حادة لحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، مرشح الحزب الديمقراطي لذات المنصب، متهمًا إياه بالتضليل بشأن خدمته العسكرية.

سلاح سياسي

ووفق خبراء، فإن هذا التطور يسلط الضوء على أهمية الخبرة العسكرية في السباق الانتخابي الأمريكي، كما يطرح تساؤلات حول مصداقية المرشحين، وكيف يمكن استخدامها كسلاح سياسي، كما تثير أسئلة حول كيفية تقييم الناخبين للخبرة العسكرية للمرشحين، وتأثير ذلك على قراراتهم الانتخابية.

وفي تصريحات لاذعة، هاجم المحارب القديم في سلاح مشاة البحرية الأمريكية جيه دي فانس منافسه والز بشدة، خلال مؤتمر انتخابي في ولاية ميتشيجان، قائلًا "عندما طلبت مني أمريكا الذهاب إلى العراق لخدمة بلدي، فعلت ذلك.. قمت بما طُلب مني القيام به، وفعلته بشرف، وأنا فخور جدًا بتلك الخدمة".

وأضاف موجها حديثه إلى والز "عندما طُلب من تيم والز من قبل بلاده الذهاب إلى العراق، هل تعرفون ماذا فعل؟ لقد انسحب من الجيش، وسمح لوحدته بالذهاب بدونه".

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، قضى "والز" 24 عامًا في الحرس الوطني للجيش، حيث بُعث للخارج لبضعة أشهر في الخدمة الفعلية، كما شملت مسؤولياته الاستجابة للأعاصير ومكافحة الفيضانات، إلا أنه لم يخض والز قتالًا فعليًا.

وفي ذات السياق، أشارت صحيفة "ستار تريبيون" إلى أن والز ترك الحرس الوطني للجيش من أجل الترشح للكونجرس، وهذه المعلومات تضع سجل والز العسكري في سياق مختلف عمّا ادعاه فانس، ما يثير تساؤلات حول دقة الاتهامات الموجهة إليه.

سرقة الشرف

وفي تصعيد آخر، اتهم فانس والز بـ"سرقة الشرف"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الادعاء الكاذب بالخدمة العسكرية أو الإنجازات العسكرية، وقال "فانس": "ما يزعجني بشأن تيم والز هو هراء سرقة الشرف، لا تتظاهر بأنك شيء لست عليه".

وشكك فانس في صحة مقطع فيديو شاركته حملة كامالا هاريس، يظهر فيه والز وهو يقول إنه حمل أسلحة أثناء الحرب في صحة هذا الادعاء، متسائلًا عمّا إذا كان والز شارك فعليًا في أي حرب، أو حمل سلاحًا في ظروف قتالية.

وردت حملة هاريس على هذه الاتهامات، بالدفاع عن والز في بيان لصحيفة "ذا هيل"، جاء فيه "بعد 24 عامًا من الخدمة العسكرية، تقاعد الحاكم والز في عام 2005 وترشح للكونجرس، حيث ترأس لجنة شؤون المحاربين القدامى، وكان مدافعًا لا يكل عن رجالنا ونسائنا في الزي العسكري".

وأضاف البيان "وبصفته نائبًا "محتملًا" لرئيس الولايات المتحدة، سيواصل كونه بطلًا لا هوادة فيه لمحاربينا القدامى وعائلاتنا العسكرية".

وبحسب ذات الصحيفة، يهدف هذا الرد إلى تأكيد التزام والز بخدمة المجتمع العسكري الأمريكي، رغم الانتقادات الموجهة إليه.

وتأتي هذه الاتهامات في مرحلة حساسة من السباق الانتخابي الأمريكي، حيث اُخْتِير والز رسميًا مرشحًا لمنصب نائب الرئيس مع كامالا هاريس الثلاثاء الماضي، وعقد الثنائي أول مؤتمر مشترك لهما في فيلادلفيا باليوم نفسه.