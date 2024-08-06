أكد الطلاب، الذين نظّموا الاحتجاجات في بنغلاديش، الثلاثاء، أنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز على جائزة نوبل على الحكومة المؤقتة.

ويأتي ذلك بعد يوم على الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، وتولي الجيش السلطة، وإثر مقتل 109 أشخاص على الأقل في اضطرابات الاثنين، بحسب الشرطة وأرقام المستشفيات.

وقال قائد حركة "طلاب ضد التمييز" ناهد إسلام في تسجيل مصوّر وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، "قررنا أن يتم تشكيل حكومة مؤقتة يكون الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس الذي يتمتع بقبول واسع، كبير مستشاريها".

وأعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان الاثنين في بث على التلفزيون الرسمي استقالة الشيخة حسينة من منصبها كرئيسة للوزراء، مؤكدًا بأن الجيش سيشكّل حكومة مؤقتة.

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ويتوقع بأن يجتمع وقر مع الطلاب الذين قادوا الاحتجاجات في وقت لاحق الثلاثاء.

ويعود الفضل إلى خبير الاقتصاد يونس (84 عامًا)، في انتشال الملايين من الفقر من خلال مصرفه للقروض الصغيرة، لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتّهمته بـ"مص دماء" الفقراء.

وتولت حسينة (76 عامًا) السلطة منذ العام 2009 ولكنها اتُّهمت بتزوير الانتخابات في كانون الثاني/يناير، ونزل الملايين إلى الشوارع على مدى الشهر الماضي للمطالبة برحيلها.

وكتب قائد آخر لحركة "طلاب ضد التمييز" يدعى آصف محمد على فيسبوك "نثق بالدكتور يونس".

ويونس حاليًا في أوروبا، وأفاد مساعد مقرّب منه في وقت متأخر الاثنين بأنه لم يحصل حتى اللحظة على أي عرض من الجيش لقيادة الحكومة المؤقتة.