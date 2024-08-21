قالت روسيا، الأربعاء، إنها أحبطت محاولة تسلل لمجموعة "مخربين" أوكرانيين في منطقة بريانسك الحدودية المجاورة لكورسك التي تشهد هجوما للجيش الأوكراني.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام "خلال المعركة، أحبطت قوات جهاز الأمن الفدرالي في منطقة بريانسك ووحدات للقوات المسلحة الروسية محاولة الاختراق. وأصيب العدو بطلقات".

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وكان الجيش الأوكراني، أعلن الأربعاء، أن قواته تستخدم أنظمة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع في تدمير جسور عائمة ومعدات هندسية في منطقة كورسك الروسية وتستهدف الخدمات اللوجستية في توغلها الكبير عبر الحدود.

ويقول مسؤولون روس إن أوكرانيا ألحقت أضرارا أو دمرت ثلاثة جسور فوق نهر سيم على الأقل منذ شن كييف هجوما كبيرا على غرب روسيا في السادس من أغسطس آب وتقدمت ما يصل إلى ما بين 28 و35 كيلومترا.