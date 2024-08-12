يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إجراء مقابلة مع الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك، اليوم الاثنين، فيما وصفها البعض بـ"مقابلة القرن".

وكان ترامب كتب على موقعه للتواصل الاجتماعي Truth Social، الثلاثاء الماضي: "في ليلة الاثنين سأجري مقابلة مهمة مع إيلون ماسك".

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وتأتي هذه المقابلة بعد أن أعلن ماسك تأييده العلني للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية عقب محاولة اغتيال دونالد ترامب في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو/تموز الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لحملة ترامب على منصة "إكس"، أن المقابلة ستُجرى في الثامنة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وشارك صورة بيّنت أن حساب ترامب على المنصة سوف يستضيف تلك المقابلة.

وفي حال استضافة حساب ترامب على المنصة لهذه المقابلة بالفعل سيكون أول نشاط للرئيس الأمريكي السابق منذ أغسطس/آب 2023 بعد عودة حسابه.

وكان حساب الرئيس الأمريكي السابق على إكس تم حظره من المنصة تحت اسمها السابق "تويتر" بعد أحداث الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، ومع ذلك أعيد الحساب في العام 2023، وذلك بعد أشهر من شراء ماسك المنصة.