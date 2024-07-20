قبضت السلطات الأمريكية على رجل في فلوريدا، بعد تهديدات "بالقتل" وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه الجمهوري، جي دي فانس.

وأعلنت شرطة مدينة جوبيتر في ولاية فلوريدا، في بيان أنها قبضت على مايكل إم وايزمان، بتهمة توجيه تهديدات بالقتل.

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وجاء في البيان: "بعد التحقيق في التقارير وحساب المشتبه به على فيسبوك، وجد محققو الشرطة أن وايزمان وجه تهديدات متعددة ضد ترامب وفانس، اللذين أصبحا في وقت سابق من هذا الأسبوع المرشحين الجمهوريين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس على التوالي”.

وأضاف: "كما تم توجيه تهديدات تتعلق بإيذاء جسدي لأفراد عائلتي ترامب وفانس".

وقالت الشرطة إنها تلقت تنبيهات في البداية تشير إلى وجود "التهديدات من خلال العديد من الشكاوى المتعلقة بالجرائم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى السكان الذين عبروا عن قلقهم شخصيا".

ويأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من محاولة اغتيال ترامب، والتي أدت إلى التدقيق في آلية عمل جهاز الخدمة السرية، وزادت المخاوف بشأن تصاعد العنف السياسي.