استبعد مستشار بارز لحملة دونالد ترامب الانتخابية، مشاركة الرئيس السابق في مناظرة تلفزيونية مع نائبة الرئيس كامالا هاريس تستضيفها شبكة (ABC) في العاشر من سبتمبر/أيلول.

وقال جيسون ميلر إن عدة مناظرات تلفزيونية ستجري بين الرئيس الأمريكي السابق ونائبة الرئيس كامالا هاريس دون أن يحدد موعدها.

ونقل موقع "أكسيوس" عن ميلر، أن حملة ترامب "غير ملتزمة" بالمناظرة التي ستستضيفها شبكة (ABC) في العاشر من سبتمبر/أيلول، مشيرًا إلى أن هناك مناظرات أخرى ستجري.

وأضاف : "أعتقد أن الجمهور لن يقتنع إذا أجرينا مناظرة واحدة فقط ضد كامالا هاريس في الانتخابات العامة"، واقترح أن تشارك وسيلة إعلام إسبانية أمريكية في إحدى المناقشات.

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وكان ترامب قال قبل أيام إنه مستعد لمناظرة كامالا هاريس، لكنه رفض مناقشة المناظرة التي ستجريها قناة (ABC)، داعيًا "وسيلة إعلامية أكثر محافظة مثل فوكس نيوز لاستضافتها".

واقترحت "فوكس نيوز" إجراء مناظرة في 17 سبتمبر/ أيلول في ولاية بنسلفانيا يديرها المذيعان بريت باير ومارثا ماكالوم.