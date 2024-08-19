تحتضن مدينة شيكاغو، اعتبارا من اليوم الاثنين 19 أغسطس، ولغاية الخميس 22 أغسطس الجاري، المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، والذي اعتبرته أوساط عديدة "استثنائياً".

ومن المقرر أن يقدم الحزب خلال المؤتمر برنامجه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وموقفه من القضايا الداخلية والخارجية.

وسيحضر الرئيس جو بايدن المؤتمر، حيث سيقدم مشعل المنافسة لنائبته كامالا هاريس التي ستواجه مرشح الجمهوريين دونالد ترامب في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويلقي كلمة في الليلة الافتتاحية.

وأحيت كامالا هاريس التي وصلت إلى شيكاغو أمس الأحد لحضور المؤتمر، آمال الديمقراطيين بإمكان الفوز على ترامب، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إظهار الوحدة بعد التغيير غير المسبوق في المرشحين.

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وسيتيح المؤتمر لهاريس منصة لتعرض رؤيتها أمام جمهور أمريكي ما زال يحاول فهم توجهاتها، حيث ستقبل هاريس الترشيح رسميا مساء الخميس بخطاب مرتقب للغاية.

وإذا نجحت في الفوز بالانتخابات في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة.

كما سيلقي نائبها في الترشح، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، كلمة رئيسة في المؤتمر أيضًا.

وسيكون الرئيسان الأسبقان باراك أوباما، وبيل كلينتون، ووزيرة الخارجية سابقا، هيلاري كلينتون، متحدثين رئيسين في مؤتمر الحزب الديمقراطي، ومن المقرر ظهورهم في أوقات الذروة خلال المؤتمر.

ومن المتوقع حضور 50 ألف شخص، للمؤتمر بينهم قادة الحزب البارزون، بالإضافة إلى خمسة آلاف مندوب وبدلائهم، و15 ألفا من ممثلي وسائل الإعلام.

وسيتجمع تحالف من نحو 200 منظمة للعدالة الاجتماعية، العديد منها مؤيد للفلسطينيين، خارج المؤتمر.

ويعمل بعض المندوبين المؤيدين للفلسطينيين في المؤتمر على حث الحزب على تغيير سياسته للحد من تصدير الأسلحة لإسرائيل.

إلى ذلك نشرت شرطة شيكاغو حوالي 2500 عنصر أمني، وفرضت طوقا أمنيا كبيرا على قاعة "يونايتد سانتر" التي ستنظم فيها أعمال المؤتمر، والتي يملكها فريق كرة السلة العريق "شيكاغو بولز".