تعيين أول بلوشي سني مساعداً لوزير في الحكومة الإيرانية

عيّن وزير التعليم العالي في إيران، حسين سيميايي صراف، اليوم الأحد، محمد نبي شهيكي تاش، نائباً له، ليكون أول بلوشي سني يعين في هذا المنصب.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن الوزير صراف أصدر مرسوماً بتعيين محمد نبي شهيكي تاش، نائبًا لوزير التعليم العالي لشؤون التقنية والابتكار"، مضيفة أن "شهيكي تاش يعد أول بلوشي سني يعيّن مساعدًا لوزير".

وشهيكي تاش من مواليد العام 1980، ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة "العلامة طباطبائي"، وأستاذ في شعبة الاقتصاد بجامعة "سيستان وبلوشستان" جنوب شرقي إيران.

وتتضمن مسيرة المساعد الجديد العلمية تأليف 7 كتب اقتصادية في مجال صنع السياسات والاقتصاد القياسي، و160 مقالة بحثية فارسية، و45 مقالة باللغة الإنجليزية، وغيرها الكثير.

ويعدّ تاش ثاني مسؤول من أبناء الطائفة السنية يتم تعيينه في حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي تعهد بمشاركة جميع القوميات والطوائف في حكومته.

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وفي 28 من أغسطس/ آب الماضي، اختار مسعود بزشكيان، عبد الرحيم حسين زاده، أحد ممثلي الأكراد والسنة في البرلمان الإيراني نائباً له لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة في البلاد.

وعبد الرحيم حسين زاده، الذي كان عضوًا في لجنة البناء في المجلس، وكان ممثلاً عن مدينتيْ "نقده" و"أشنوية"، يتبوأ اليوم أعلى منصب حصل عليه مواطن كردي في الحكومة منذ قيام الجمهورية الإيرانية العام 1979.