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قادة أعمال وشخصيات عامة يحثون بايدن على الانسحاب من الانتخابات

قادة أعمال وشخصيات عامة يحثون بايدن على الانسحاب من الانتخابات
الرئيس الأمريكي جو بايدن المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
05 يوليو 2024، 11:20 م

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن قادة أعمال وممثلين للمجتمع المدني حثوا الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة إلى البيت الأبيض، الجمعة، على الانسحاب من انتخابات الرئاسة، داعين بايدن إلى الحفاظ على إرثه عبر التنحي وإفساح المجال لمرشح آخر وسط "تهديدات تشكلها ولاية ثانية لدونالد ترامب" منافسه الجمهوري.

وقالت الصحيفة، إن الرسالة التي وقعها 168 عضوا في مجموعة (ليدرشيب ناو بروجيكت) تأتي بعد يوم من تصريح الرئيسة التنفيذية للمجموعة التي ينتمون إليها بأن الأعضاء سيظلون يدعمونه إذا قرر الاستمرار، وفقا لـ"رويترز".

وقال بايدن (81 عاما) الجمعة إنه لا يزال بإمكانه التغلب على ترامب (78 عاما) في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتأتي تعليقات الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي في وقت يسعى فيه إلى تجاوز أدائه المتذبذب في مناظرة الأسبوع الماضي.

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ووفقا للصحيفة قالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة دانييلا بالو آريس لشبكة (سي.إن.إن) أمس الخميس إنها تتوقع أن يستمر الأعضاء في دعم بايدن إذا استمر في الانتخابات.

ولم يرد ممثلو المجموعة وحملة بايدن على طلبات، التعليق حتى الآن.

الولايات المتحدة

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