أضرم متظاهرون النار في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون العام في بنغلادش، فيما هناك "العديد من الأشخاص" عالقون داخل المكاتب، كما أعلنت المحطة في منشورات على صفحتها على "فيسبوك".

وكتبت المحطة: "حريق كارثي في هيئة الإذاعة والتلفزيون العام يمتد بسرعة. نسعى لتعاون خدمة الإطفاء. هناك العديد من الناس عالقون في الداخل".











وأضافت: "مئات المتظاهرين أضرموا النار في مبنى الاستقبال"، بحسب "فرانس برس".

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وتشهد بنغلادش منذ أيام أعمال عنف ومواجهات بين متظاهرين ومجموعات طالبية موالية للحكومة تراشقوا خلالها بالحجارة وتضاربوا بقضبان الخيزران؛ بسبب خلافات على حصص وظائف القطاع العام.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 16 شخصا على الأقل، بحسب مستشفيات في البلاد.