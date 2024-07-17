طارحاً السؤال الصعب.. ترامب جونيور يعلق على محاولة اغتيال والده

استهجن دونالد ترامب جونيور في تعليقه على محاولة اغتيال والده دونالد ترامب السبت، وصول مسلح إلى سطح المبنى بالقرب من تجمع والده في بنسلفانيا.

وقال جونيور في مقابلة مع موقع "أكسيوس" إن "انتهاكا خطيرا" حدث، السبت الماضي، أثناء محاولة اغتيال والده، الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وأضاف "لا يمكن لشخص ما أن يصل ببساطة إلى السطح ببندقية في منطقة مزدحمة، ومع ذلك كنت أشاهد مقاطع فيديو لمدة خمس دقائق تفيد بأن هناك رجلاً على السطح يحمل مسدسًا".

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وبين "هذا النوع من الأشياء لا يحدث عادة، لقد عملت مع هؤلاء الأفراد ولدي خلفية في الرماية، وهذا النوع من المواقف يشير إلى فشل أمني خطير".

وأضاف: "السؤال الرئيسي الذي لدي حول أحداث السبت هو: كيف استطاع شخص أن يقترب إلى هذا الحد ويبقى هناك لفترة طويلة؟".

والسبت، تمكن شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يحمل بندقية من طراز "15 أيه.آر" من أطلاق النار صوب ترامب من سطح بناية.

وكان ترامب (78 عامًا) قد بدأ للتو خطابه خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا عندما دوى إطلاق النار وأصيبت أذنه اليمنى ولطخت الدماء وجهه.

