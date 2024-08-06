اتفق وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الدفاع الأمريكي جيمس أوستن، على أن أي هجوم مِن قِبل مسلحين متحالفين مع إيران على القوات الأمريكية في العراق "يشكل تصعيدًا خطيرًا".

وفي اتصال هاتفي بينهما، أكد أوستن التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل "في مواجهة التهديدات من إيران وميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران"، وفقًا للبنتاغون.

وكانت أطلقت صواريخ الاثنين، على قاعدة في العراق تضم قوات أمريكية، وأصيب 5 جنود، بعد أيام من مقتل أربعة مقاتلين عراقيين موالين لإيران بغارة أمريكية على وقع مخاوف من تصعيد إقليمي.

وقال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على المستجدات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها للقوات الأمريكية.

وأضاف البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس ونائبته بهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق، وناقشا الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية والرد على أي هجوم.

كما تم إطلاع بايدن وهاريس على "آخر الجهود العسكرية الأمريكية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل حال تعرضها لهجوم مجددًا، والجهود الدبلوماسية المستمرة الرامية لتهدئة التوتر في المنطقة ووقف إطلاق النار".