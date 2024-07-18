برزت صرخة جديدة في عالم الموضة خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي هذا الأسبوع حيث وضع بعض الحاضرين ضمادات مزيفة على الأذن في بادرة رمزية لدعم دونالد ترامب.

وظهر ترامب في المؤتمر وهو يضع ضمادة كبيرة على أذنه اليمنى حيث أُصيب برصاصة خلال تجمع انتخابي يوم السبت.

وقالت مندوبة ولاية أريزونا سوزان إلسورث "نساعد الرئيس ترامب في إطلاق صرخة جديدة في عالم الموضة... ونتضامن معه في ما أصابه. ونريد فقط أن يعرف قدر حبنا له".

وسيُختتم المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام بكلمة يلقيها ترامب اليوم الخميس ليعلن فيها قبول ترشيح الحزب الجمهوري له رسميًا لمواجهة الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي جو بايدن.