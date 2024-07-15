هل كان ممكناً وقف كروكس قبل الهجوم على ترامب؟

دعا مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون، إلى التحقيق في انتهاك العديد من بروتوكولات الخدمة السرية الرئيسية، بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متسائلين حول إمكانية وقف المهاجم قبل محاولته الفاشلة تلك.

وتساءلت صحيفة "يو إس توداي"، عن عدم قيام عناصر الشرطة السرية بتأمين مبنى يقع على بعد ألف ياردة من المرشح الجمهوري.

وأكدت مديرة الخدمة السرية السابقة جوليا بيرسون، أن الحفاظ على هذا المحيط هو جزء من مسؤولية الوكالة عن حماية "الأشخاص المهمين المحميين" مثل ترامب من الأذى.

لكن توماس ماثيو كروكس، الذي أردته الشرطة قتيلاً، نجح في إطلاق النار على ترامب من بعد على بعد حوالي 150 ياردة في تجمع يوم السبت في بتلر بولاية بنسلفانيا

وأكدت بيرسون أن مسافة ألف ياردة التي تمثل طول ملعب كرة قدم مرة ونصف المرة، تمنح أي شخص القدرة على تنفيذ محاولة إطلاق نار ناجحة.

وتمكن كروكس من إطلاق عدة طلقات، ما أدى إلى إصابة شخصين آخرين في الحشد، قبل أن يقتل على يد قناص من الخدمة السرية من سطح آخر مجاور.

وفي مساء الأحد، أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المتهم استخدم بندقية من طراز "AR-556".

ودعا النائب الديمقراطي من ولاية أريزونا روبن جاليجو، إلى استدعاء المسؤولين عن التخطيط الأمني لفعالية ترامب إلى الكونغرس للتحقيق ومحاسبتهم.

كما دعا الرئيس جو بايدن مديرة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل إلى مراجعة جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي يبدأ يوم الاثنين في مدينة ميلووكي.

وأكد جهاز الخدمة السرية أنه يحقق في كيفية تمكن مسلح ببندقية من طراز (AR) من الاقتراب بما يكفي لإطلاق النار على ترامب وإصابته، في فشل ذريع للمهمة الأساسية للوكالة المتمثلة في حماية كبار الشخصيات.

ويسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الولاية والكونغرس الأمريكي أيضًا إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة المتراكمة.

وبعض هذه الأسئلة، يتعلق بكيفية وصول المتهم إلى موقع مرتفع لإطلاق النار على ترامب، وعدم تحييده قبل تنفيذه العملية، واحتمالية وجود تراخٍ في التعامل معه بحسب بعض وسائل الإعلام.

هل كان من الممكن وقف كروكس قبل الهجوم؟

وقال المسؤول الكبير السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم شرطة نيويورك، جون ميلر، لشبكة (CNN) إن المتهم تصرف بشكل مريب بالقرب من أجهزة الكشف المغناطيسي، أو أجهزة الكشف عن المعادن خارج الحدث.

وأضاف ميلر، الذي يعمل حاليًا محللًا للشبكة الأمريكية، إن هؤلاء المسؤولين شاركوا هذه المخاوف مع الخدمة السرية والسلطات الأخرى "وكانت أوصافه لدى الناس، وكانوا يبحثون عنه".

وأكد ميلر أنه في مرحلة ما، غادر كروكس منطقة فحص المغناطيسية، قبل أن يتحدث الناس عن رجل يتسلق هذا السطح، ولديه بندقية.

ووفقًا لبعض مقاطع الفيديو ووسائل الإعلام، كان قناص الخدمة السرية الموجود على سطح قريب قادرًا على استهداف مطلق النار قبل أن ينفذ هجومه.

وتابع ميلر: "يظهر أن القناص المضاد ينظر من خلال منظاره كما لو كان يبحث عن شيء ما. بعد ذلك، عندما يتم إطلاق النار، يقضي على كروكس فورًا تقريبًا. لذلك يتعين علينا ملء هذه الفجوات".



ومن المرجح، أن الخطة الأمنية التي وضعها جهاز الخدمة السرية، بالتعاون مع السلطات المحلية وسلطات الولاية، أخذت في الاعتبار المبنى الذي زُعم أن كروكس أطلق الرصاص منه، وقد يكون أغلق من الداخل، مما دفع المتهم إلى الصعود إلى السطح من الخارج، بحسب الصحيفة.

وقال ويليام بيكل، العميل الخاص السابق الذي أشرف على تفاصيل حماية نائب الرئيس آل غور، إن هناك أحكامًا في أي مسح أمني للخدمة السرية يتم فيها أخذ المباني القريبة في الاعتبار.

وقال بيكل: "نحن نعرف من هناك، ولماذا هم هناك، ولدينا سيطرة على تلك المباني. يبدو أنه في مكان ما من هذا المسح الأمني، أخطأ شخص ما فيما يتعلق بتلك المباني المحددة".

وقالت صحيفة "يو إس توداي" إنها لم تنجح في الحصول على تعليق من المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي.