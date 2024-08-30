موسكو: قضينا على مجموعة استطلاع أوكرانية في "كورسك" (فيديو)

نشرت السلطات الروسية مقطع فيديو قالت إنه يوثق تمكن وحدة مظلية روسية من القضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك، بحسب "سبوتنيك".

وذكر ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الجمعة، أن المجموعة الأوكرانية كانت مكونة من 22 عسكريًا، وأن العملية جرت شمالي بلدة "سناغوست" في مقاطعة كورسك.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يوثق العملية، مشيرة إلى أن أفراد مجموعة الاستطلاع الأوكرانية ينتمون إلى "اللواء الميكانيكي المنفصل 22 شمالي بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك".

وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".

وتقول موسكو إنها فرضت نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، من أجل "ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية".